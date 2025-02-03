Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кулинары на колёсах» побывали в Омске

Шеф-повара приготовили бургиньон по-омски с тушёной косулей и цыплёнка с жареным ананасом.

Источник: Первый канал

В это воскресенье на Первом канале вышел в эфир выпуск передачи «Повара на колёсах», снятый в Омске. Съёмки прошли в декабре прошлого года.

Гости нашего города смогли погрузиться в атмосферу Омска и узнать его богатую историю. Они постреляли из пушки и приготовили сибирский пряник. Кроме того, они посетили «G-Drive Арену», где для поваров состоялся мастер-класс по хоккею. В передаче также шеф-повара посетили местные рестораны и дали им высокую оценку. Самым запоминающимся событием стало кулинарное представление на территории Омской крепости. Шеф-повара Денис Крупеня и Андрей Жданов приготовили для всех желающих изысканные блюда: бургиньон по-омски с тушёной косулей и цыплёнка с жареным ананасом.

Как сообщила Администрация города Омска, в организации съёмок помогали омские рестораторы, учреждения образования, культуры и спорта, а также омские студенты.

Ранее мы сообщали, что омская актриса сыграет в популярном сериале на ТНТ.

шоу