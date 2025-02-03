«Кулинары на колёсах» побывали в Омске

Гости нашего города смогли погрузиться в атмосферу Омска и узнать его богатую историю. Они постреляли из пушки и приготовили сибирский пряник. Кроме того, они посетили «G-Drive Арену», где для поваров состоялся мастер-класс по хоккею. В передаче также шеф-повара посетили местные рестораны и дали им высокую оценку. Самым запоминающимся событием стало кулинарное представление на территории Омской крепости. Шеф-повара Денис Крупеня и Андрей Жданов приготовили для всех желающих изысканные блюда: бургиньон по-омски с тушёной косулей и цыплёнка с жареным ананасом.