Новосибирской области грозит нашествие саранчи

Новосибирская область вошла в число регионов РФ, которые в 2025 году могут подвергнуться массовому нашествию саранчи и потерять значительную часть урожая.
Как сообщают «Известия», федеральный Россельхозцентр подготовил доклад для министерства сельского хозяйства РФ, согласно которому из-за аномально теплой зимы Россию могут атаковать полчища вредителей. Всего в зоне риска оказался 21 регион, включая Новосибирскую область. Причем даже в этом списке она оказалась в худшем положении, поскольку граничит с Казахстаном.
Для борьбы с распространением вредоносных насекомых по указанию Минсельхоза планируется создать специальные отряды. В этом году аграриям предстоит обработать от вредителей на 100 тысяч га площадей сельхозугодий больше по сравнению с сезоном-2024.
Напомним, что в прошлом году новосибирские аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, однако сумели победить в битве за урожай. В результате регион полностью обеспечил себя зерном.
Иван ЛУДНОВ.