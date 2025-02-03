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Новосибирской области грозит нашествие саранчи

Распространению вредителей способствует аномально теплая зима.

Источник: Прецедент

Новосибирская область вошла в число регионов РФ, которые в 2025 году могут подвергнуться массовому нашествию саранчи и потерять значительную часть урожая.

Как сообщают «Известия», федеральный Россельхозцентр подготовил доклад для министерства сельского хозяйства РФ, согласно которому из-за аномально теплой зимы Россию могут атаковать полчища вредителей. Всего в зоне риска оказался 21 регион, включая Новосибирскую область. Причем даже в этом списке она оказалась в худшем положении, поскольку граничит с Казахстаном.

Для борьбы с распространением вредоносных насекомых по указанию Минсельхоза планируется создать специальные отряды. В этом году аграриям предстоит обработать от вредителей на 100 тысяч га площадей сельхозугодий больше по сравнению с сезоном-2024.

Напомним, что в прошлом году новосибирские аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, однако сумели победить в битве за урожай. В результате регион полностью обеспечил себя зерном.

Иван ЛУДНОВ.

сельское хозяйство