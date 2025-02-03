Создан робот для горной промышленности, не имеющий аналогов в РФ

КУРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) создали не имеющий аналогов в РФ робот-беспилотник для горноперерабатывающей промышленности, который способен работать при температуре свыше 1 тыс. градусов Цельсия. Он предназначен для взятия проб из обжиговой печи, сообщили ТАСС в пресс-службе ЮЗГУ.
«Коллектив лаборатории кафедры механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ под руководством профессора Сергея Яцуна изготовил уникальный роботизированный комплекс для отбора проб шихты для предприятий горноперерабатывающей промышленности. Заказ на разработку был получен через Национальную ассоциацию участников рынка робототехники (НАУРР), в состав которой входит ЮЗГУ», — сообщили в вузе, пояснив, что ассоциация объединяет ведущие отечественные университеты и НИИ, а также российских и зарубежных производителей промышленных роботов и программного обеспечения.
Созданный в ЮЗГУ комплекс предназначен для работы в полностью автономном режиме при температуре свыше 1 тыс. градусов Цельсия. Манипулятор устройства сможет выполнять отбор проб из обжиговой печи через специальное окошко на глубине до двух метров и перегружать взятый материал в автоматизированную емкость с функцией контроля присутствия шихты в пробе. «После остывания проба будет направляться в лабораторию для исследования ее характеристик. Ранее такую работу выполняли специалисты предприятий, что было сопряжено с большими трудностями в силу высоких температур, запыленности и вредных примесей в воздухе», — пояснили в вузе.
В настоящее время в лаборатории ведется итоговое тестирование промышленного образца, основное внимание уделяется доводке алгоритмов управления. Как сообщили в пресс-службе, инновационный роботизированный комплекс ЮЗГУ, не имеющий в настоящее время аналогов, позволит не только минимизировать воздействие опасных факторов на человека, но и значительно повысить эффективность производственных процессов.
В состав команды разработчиков вошли преподаватели, студенты и аспиранты ЮЗГУ. «Молодежное конструкторское бюро нашей лаборатории было создано благодаря поддержке, полученной в рамках программы Приоритет-2030. Очень ценно, что ребята могут обучаться непосредственно в ходе участия в таких масштабных проектах в контакте с крупными индустриальными партнерами. Это еще раз подтверждает, что программа крайне эффективна и уже приносит ощутимые высокие результаты», — подчеркнул заведующий кафедрой механики, мехатроники и робототехники ЮЗГУ, профессор Сергей Яцун.