Создан робот для горной промышленности, не имеющий аналогов в РФ

Созданный в ЮЗГУ комплекс предназначен для работы в полностью автономном режиме при температуре свыше 1 тыс. градусов Цельсия. Манипулятор устройства сможет выполнять отбор проб из обжиговой печи через специальное окошко на глубине до двух метров и перегружать взятый материал в автоматизированную емкость с функцией контроля присутствия шихты в пробе. «После остывания проба будет направляться в лабораторию для исследования ее характеристик. Ранее такую работу выполняли специалисты предприятий, что было сопряжено с большими трудностями в силу высоких температур, запыленности и вредных примесей в воздухе», — пояснили в вузе.