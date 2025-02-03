Нотариус сказала, как получить пенсию умершего родственника в Беларуси

Пути получения пенсии умершего родственника, который не получил ее при жизни, в комментарии газете «Вiцьбiчы» изложила нотариус Витебского нотариального округа Инесса Горнак.
По словам специалиста, если умерший родственник получал пенсию через банк или наследники не были зарегистрированы совместно с ним по одному адресу, то необходимо будет для решения этого вопроса обратиться к нотариусу за оформлением наследства.
То есть получить недополученную пенсию можно будет не ранее через полгода, то есть после вступления в наследство, и она будет делиться между наследниками.
Если же умерший родственник получал пенсию через почту и близкие родственники зарегистрированы с ним по одному адресу, то напрямую для получения пенсии необходимо обратиться в соответствующее управление или отдел по труду, занятости и социальной защите городского или районного исполкома, уточнила Инесса Горнак.
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