Синоптики предупредили о морозах до −13 градусов в Беларуси 5 февраля, в среду

Ветер окажется неустойчивый. В ночное время температура воздуха составит от −3 до −10 градусов. Синоптики обращают внимание на то, что при прояснениях градусники термометров опустятся до −13 градусов. Днем будет от 0 до −6 градусов, а по западной части страны — до +2 градусов.