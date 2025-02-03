Синоптики предупредили о морозах до −13 градусов в Беларуси 5 февраля, в среду, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, местами по стране 5 февраля 2025 года пройдут небольшие осадки в виде кратковременного снега, мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. В утренние и дневные часы по западу вероятен слабый гололед.
Ветер окажется неустойчивый. В ночное время температура воздуха составит от −3 до −10 градусов. Синоптики обращают внимание на то, что при прояснениях градусники термометров опустятся до −13 градусов. Днем будет от 0 до −6 градусов, а по западной части страны — до +2 градусов.