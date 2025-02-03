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Из-за аномально теплой зимы в Челябинской области ожидается нашествие саранчи

Теплая зима на Южном Урале создала благоприятные условия для размножения вредителей.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аномально мягкой зимы в Челябинской области прогнозируют значительный рост численности саранчи. По данным Россельхозцентра, в 2025 году вредитель может атаковать посевы в 21 регионе страны, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В зоне риска оказались также Оренбургская, Самарская, Волгоградская области.

— Россельхозцентр проводит фитосанитарный мониторинг саранчовых и других вредных организмов на территории РФ. Для защиты урожая применяется комплекс мер, включающий агротехнические, биологические, химические и другие методы защиты, — передают слова директора ФГБУ «Россельхозцентр» Александра Малько «Известия».

По данным экспертов, саранча наиболее грозит регионам, граничащим с Казахстаном. По распоряжению Минсельхоза выделено 85,8 млн рублей на закупку наземных опрыскивателей и координацию мер защиты. Кроме того, в ряде регионов уже прошли учения по предотвращению распространения саранчи.

экология