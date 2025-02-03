Из-за аномально теплой зимы в Челябинской области ожидается нашествие саранчи

Из-за аномально мягкой зимы в Челябинской области прогнозируют значительный рост численности саранчи. По данным Россельхозцентра, в 2025 году вредитель может атаковать посевы в 21 регионе страны, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В зоне риска оказались также Оренбургская, Самарская, Волгоградская области.