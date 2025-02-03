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В Калмыкии в 2025 году может произойти нашествие саранчи

Теплая зима может привести к нашествию саранчи в Калмыкии.
Источник: Комсомольская правда

Из-за аномально теплой зимы в 21 регионе России ожидается нашествие саранчи. В числе этих регионов оказалась Республика Калмыкия. Это следует из доклада федерального Россельхозцентра.

По данным ведомства, также нашествие вредителей прогнозируют и в других южных регионах страны, включая Астраханскую и Волгоградскую области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

В этих регионах от вредителей поля будут обрабатывать специальными средствами.

Напомним, что в прошлом году в Ростовской области обнаружили азиатскую перелетную саранчу. К счастью, именно этот вид саранчи безвреден для посевов зерновых культур. Но может питаться подсолнечником и кукурузой. Также в ее рацион входит свежая трава. Изредка — плодовые деревья.