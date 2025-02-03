В Калмыкии в 2025 году может произойти нашествие саранчи

Из-за аномально теплой зимы в 21 регионе России ожидается нашествие саранчи. В числе этих регионов оказалась Республика Калмыкия. Это следует из доклада федерального Россельхозцентра.
По данным ведомства, также нашествие вредителей прогнозируют и в других южных регионах страны, включая Астраханскую и Волгоградскую области, а также Краснодарский и Ставропольский края.
В этих регионах от вредителей поля будут обрабатывать специальными средствами.
Напомним, что в прошлом году в Ростовской области обнаружили азиатскую перелетную саранчу. К счастью, именно этот вид саранчи безвреден для посевов зерновых культур. Но может питаться подсолнечником и кукурузой. Также в ее рацион входит свежая трава. Изредка — плодовые деревья.