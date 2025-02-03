Волгоградскую область в 2025 году ждет нашествие саранчи

Летом 2025 года из-за аномально теплой зимы ожидается нашествие саранчи. По прогнозам Россельхозцентра, под угрозой находится 21 регион, в том числе Волгоградская область. В зону риска попали крупнейшие сельскохозяйственные территории страны, такие как Краснодарский и Алтайский края, а также Поволжье. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на KP.RU, Минсельхоз наращивает силы для борьбы с нашествием насекомых.