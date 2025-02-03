Министр финансов Ростовской области попала под следствие

Уголовное дело возбудили в отношении заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба СК России.
Следствие связано с «фактом превышения полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По предварительным данным, в 2020 году подозреваемая при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых.
Действия были совершены в нарушение требований долговой политики. Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей, израсходованных в период с 2020 по 2023 годы.
Напомним, Лилия Федотова занимает пост заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области с сентября 2011 года. С сентября 2010 года чиновник была первым заместителем министра финансов региона. Еще раньше Лилия Федотова работала в администрации Ленинского муниципального района Московской области, а также в инспекции Министерства России по налогам и сборам города Видное Московской области.