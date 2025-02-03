С 10 февраля в Екатеринбурге начнется запись на отдых в лагерях

«Ребят ждут 169 лагерей с дневным пребыванием и 17 загородных. В первых за год отдохнут 32 тысячи маленьких горожан, а во вторых — почти 30. Кроме того, 5 тысяч детей традиционно оздоровятся в санаториях и еще 1,6 тысячи — на Черном море», — рассказал Шевченко.