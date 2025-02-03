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С 10 февраля в Екатеринбурге начнется запись на отдых в лагерях

Курс оздоровления в период весенних каникул пройдут 68,6 тысячи детей уральской столицы.

В Екатеринбурге родители школьников с 10 по 17 февраля смогут подать заявление на отдых детей в лагерях в весенние каникулы. Как уточнил замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко, в этом году курс оздоровления пройдут 68,6 тысячи детей.

«Ребят ждут 169 лагерей с дневным пребыванием и 17 загородных. В первых за год отдохнут 32 тысячи маленьких горожан, а во вторых — почти 30. Кроме того, 5 тысяч детей традиционно оздоровятся в санаториях и еще 1,6 тысячи — на Черном море», — рассказал Шевченко.

Он отметил, что в случае, если родители не успели подать заявление в заявленный срок, они могут дождаться «донабора», который открывается после официального приема на портале «Госуслуги».

Стоимость путевок в лагеря вырастет в среднем на 4,5%.

туризм и отдых