С 10 февраля в Екатеринбурге начнется запись на отдых в лагерях

В Екатеринбурге родители школьников с 10 по 17 февраля смогут подать заявление на отдых детей в лагерях в весенние каникулы. Как уточнил замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко, в этом году курс оздоровления пройдут 68,6 тысячи детей.
«Ребят ждут 169 лагерей с дневным пребыванием и 17 загородных. В первых за год отдохнут 32 тысячи маленьких горожан, а во вторых — почти 30. Кроме того, 5 тысяч детей традиционно оздоровятся в санаториях и еще 1,6 тысячи — на Черном море», — рассказал Шевченко.
Он отметил, что в случае, если родители не успели подать заявление в заявленный срок, они могут дождаться «донабора», который открывается после официального приема на портале «Госуслуги».
Стоимость путевок в лагеря вырастет в среднем на 4,5%.