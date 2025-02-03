Власти прокомментировали ситуацию с тесной школой в воронежских Семилуках

Кроме того, в школе всего шесть учебных кабинетов на девять классов, спортзалом служит холл, а столовая находится в помещении бывшей котельной. По словам жителей Южного, они уже более десяти лет ожидают строительство новой школы, однако дальше разговоров о проектировании дело не идет. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе облправительства в понедельник, 3 февраля.