Власти прокомментировали ситуацию с тесной школой в воронежских Семилуках

Жители микрорайона Южный в Семилукском районе Воронежской области пожаловались на переполненную школу. По их словам, сейчас в ней обучаются 170 детей, однако школа рассчитала на 75 учеников. Еще около 100 школьников не могут посещать уроки, и родители вынуждены возить детей в другие учебные заведения.
Кроме того, в школе всего шесть учебных кабинетов на девять классов, спортзалом служит холл, а столовая находится в помещении бывшей котельной. По словам жителей Южного, они уже более десяти лет ожидают строительство новой школы, однако дальше разговоров о проектировании дело не идет. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе облправительства в понедельник, 3 февраля.
Власти напомнили, что на данный момент в Семилукском районе продолжается строительство учебных заведений. В 2021 году была построена школа в поселке Стрелица на 520 мест, а в 2024 году завершилось строительство школы в селе Семилуки на 500 мест с детским садом на 220 мест.
Строительство учебного заведения в Семилуках начнется после согласования проекта. Сейчас идет процесс изъятия земли, необходимой для строительства школы на улице Курской, рядом с детским садом «Умка». После формирования земельного участка начнется проектирование объекта.
«Также в настоящий момент подбирается земельный участок для строительства школы в городе Семилуки на 1000 мест. После этого планируется строительство школ в селах Девица и Латное», — рассказали в облправительстве.