Защита от затоплений: Приморье готовится к весенним паводкам

В Приморье продолжаются работы по расчистке, дноуглублению и спрямлению русла реки Киевка в селе Беневское Лазовского муниципального округа. Подготовка к весенним паводкам осуществляется по поручению главы региона Олега Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья.
В министерстве по делам ГОЧС напомнили, что в период паводков река Киевка выходила из берегов и смывала дороги. Сейчас же специалисты отводят реку в старое русло, которое за многие годы засорилось, поток воды вынужденно выбрал себе другое направление.
«На сегодняшний день обработано 830 метров береговой линии на площади 22 600 квадратных метров. Изъято 32 560 кубических метров грунта и перемещено на укрепление берега», — рассказал заместитель директора ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Михаил Шестаков.
Работы по расчистке русел рек также ведутся во Владивостоке на протоке Соленой и на карьере в Лесозаводске. Специалисты чистят русло и укрепляют берег реки Раздольной в Октябрьском округе и в Дальнереченском районе на реке Ореховка. Техника готовится к отправке в город Артём. Аналогичная работа будет продолжена и в других районах края.