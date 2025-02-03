Защита от затоплений: Приморье готовится к весенним паводкам

Работы по расчистке русел рек также ведутся во Владивостоке на протоке Соленой и на карьере в Лесозаводске. Специалисты чистят русло и укрепляют берег реки Раздольной в Октябрьском округе и в Дальнереченском районе на реке Ореховка. Техника готовится к отправке в город Артём. Аналогичная работа будет продолжена и в других районах края.