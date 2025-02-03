С февраля блокируют: новые правила перевода денег с карты на карту

Банки и Центральный банк России усилили контроль за переводами россиян с карты на карту. В связи с этим в последнее время участились случаи блокировки банковских счетов из-за подозрительных транзакций, чтобы предотвратить случаи мошенничества.
Под пристальным вниманием оказываются следующие операции:
- Крупные единовременные переводы;
- Многочисленные переводы между физическими лицами;
- Транзитные операции — зачисление средств на счет с их последующим быстрым выводом или переводом на другой счет;
- Разовое снятие крупной суммы наличных (может быть расценено как попытка обналичивания незаконных доходов).
Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский пояснил, что такие операции могут быть расценены как финансирование экстремистской деятельности и мошенничество, пишет «news.ru» (18+).
В случае выявления подозрительных операций банк может заблокировать счет до выяснения обстоятельств и подтверждения легальности операций. Также у владельца счета могут запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств и цель переводов.
Чтобы избежать блокировки счета и других неприятностей, рекомендуется избегать крупных переводов на личные карты, не участвовать в транзитных операциях, быть внимательным при оплате товаров и услуг, а также сохранять документы, подтверждающие законность происхождения средств и переводов.