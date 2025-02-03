С февраля блокируют: новые правила перевода денег с карты на карту

Чтобы избежать блокировки счета и других неприятностей, рекомендуется избегать крупных переводов на личные карты, не участвовать в транзитных операциях, быть внимательным при оплате товаров и услуг, а также сохранять документы, подтверждающие законность происхождения средств и переводов.