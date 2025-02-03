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Стоимость проезда на автобусе № 17 повысится в Комсомольске с 15 февраля

В администрацию города поступило уведомление от перевозчика.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске с 15 февраля проезд на автобусном маршруте № 17 повысится с 45 до 50 рублей. Решение было принято индивидуальным предпринимателем, который обслуживает маршрут. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По словам перевозчика, повышение тарифа связано с необходимостью компенсировать увеличение расходов. В первую очередь это касается подорожания горюче-смазочных материалов, а также роста затрат на стоянку, медицинский персонал и другие обязательные платежи.

«Повышение тарифа является вынужденной мерой для поддержания работы транспортного обслуживания», — рассказали в мэрии города.

Повышение коснется пассажиров, которые пользуются автобусами на маршруте «Железнодорожный вокзал — Автовокзал».