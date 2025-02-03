Стоимость проезда на автобусе № 17 повысится в Комсомольске с 15 февраля

В Комсомольске с 15 февраля проезд на автобусном маршруте № 17 повысится с 45 до 50 рублей. Решение было принято индивидуальным предпринимателем, который обслуживает маршрут. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По словам перевозчика, повышение тарифа связано с необходимостью компенсировать увеличение расходов. В первую очередь это касается подорожания горюче-смазочных материалов, а также роста затрат на стоянку, медицинский персонал и другие обязательные платежи.
«Повышение тарифа является вынужденной мерой для поддержания работы транспортного обслуживания», — рассказали в мэрии города.
Повышение коснется пассажиров, которые пользуются автобусами на маршруте «Железнодорожный вокзал — Автовокзал».