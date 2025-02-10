Какими будут искусство и музеи будущего

Станут ли объекты цифрового искусства постоянными экспонатами в музеях, изменится ли отношение общества к физическим произведениям искусства? Как оценивать работы художников, которые используют нейросети и искусственный интеллект? Ответы Елизаветы Лихачёвой на эти и другие вопросы редакции Новостей Mail в видеоролике. Материал подготовлен при участии Национального центра «Россия».