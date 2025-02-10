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Какими будут искусство и музеи будущего

Елизавета Лихачёва — искусствовед, экс-директор ГМИИ им. А. С. Пушкина, участник I Международного симпозиума «Создавая будущее» рассказала Новостям Mail о значении искусства для мира в будущем, способах коммуникации музейных пространств с посетителем и месте искусственного интеллекта в сфере культуры.

Станут ли объекты цифрового искусства постоянными экспонатами в музеях, изменится ли отношение общества к физическим произведениям искусства? Как оценивать работы художников, которые используют нейросети и искусственный интеллект? Ответы Елизаветы Лихачёвой на эти и другие вопросы редакции Новостей Mail в видеоролике. Материал подготовлен при участии Национального центра «Россия».