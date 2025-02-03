Жители Лыскова и Балахны остались без воды и тепла 3 февраля

В Балахне водоснабжение будет отсутствовать на проспекте Дзержинского, улицах Бумажников, Правдинской, Макаренко, Юбилейной и Чапаева, а также в переулке Молодежном. Причиной неудобств стала авария на трубопроводе. Обещают, что воду вернут сегодня до 16:00.