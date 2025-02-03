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Жители Лыскова и Балахны остались без воды и тепла 3 февраля

Коммунальные аварии случились в Балахне и Лыскове 3 февраля.

Источник: AP 2024

Об этом сообщают представители местных администраций, жители до вечера будут оставаться без горячей воды и тепла.

В Балахне водоснабжение будет отсутствовать на проспекте Дзержинского, улицах Бумажников, Правдинской, Макаренко, Юбилейной и Чапаева, а также в переулке Молодежном. Причиной неудобств стала авария на трубопроводе. Обещают, что воду вернут сегодня до 16:00.

В Лыскове произошло аварийное отключение теплоснабжения. Причина происшествия — прорыв теплосетей на улице Кирова. Сколько именно домов осталось без тепла — пока неизвестно, на месте работают аварийные бригады.

ЖКХ