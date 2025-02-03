Бензин в Иркутске вновь подорожал на 30−70 копеек

Так, для клиентов «Крайс-Нефти» и «Роснефти» литр АИ-92 обойдется в 55,98 рублей, что на 30 копеек больше предыдущего ценника. На «Омни» тот же объем стоит 56,18 рублей, что на 50 копеек дороже. На БРК стоимость не изменилась — 55,68 рублей.