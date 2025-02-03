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Бензин в Иркутске вновь подорожал на 30−70 копеек

Последнее повышение стоимости было зафиксировано после новогодних праздников.
Источник: Комсомольская правда

Цены на топливо повысились на автозаправочных станциях Иркутска. Отмечено подорожание на 30−70 копеек, пишет ИА IrkutskMedia.

Так, для клиентов «Крайс-Нефти» и «Роснефти» литр АИ-92 обойдется в 55,98 рублей, что на 30 копеек больше предыдущего ценника. На «Омни» тот же объем стоит 56,18 рублей, что на 50 копеек дороже. На БРК стоимость не изменилась — 55,68 рублей.

АИ-95 на АЗС «Крайс-Нефть» и «Роснефть» обойдется в 59,3 рубля. На «Омни» — 59,5 рублей, на БРК сохранилась прежняя цена — 59 рублей за литр. Высокооктановый бензин АИ-100 на всех заправках стоит 84,6 рублей за литр.

Напомним, мошенники продолжают обманывать доверчивых сибиряков, используя самые разные схемы. Так житель Бурятии лишился более 1,4 миллиона рублей, поверив незнакомцам.