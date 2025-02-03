Дочь Трампа показала фигуру в спортивном бра и коротких шортах

«Придерживаться новогодних обещаний непросто — только 23% людей выдерживают первую неделю. Я попадала в эту категорию много-много раз! Но каждый день — это новая возможность проявить себя и оставаться преданным делу. Чувствую себя сильнее и мотивированнее с наступлением февраля — давайте продолжать! Сильное тело — крепкий разум!» — написала Иванка.