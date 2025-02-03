Дочь Трампа показала фигуру в спортивном бра и коротких шортах

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, продемонстрировала фигуру в спортивном бра и коротких шортах. Она опубликовала фото в X.
43-летняя Иванка Трамп позировала перед зеркалом в белом спортивном топе, синих облегающих шортах, белых кроссовках и перчатках. Бизнесвумен была запечатлена с собранными волосами в пучок и без косметики. Знаменитость снялась после тренировки.
«Придерживаться новогодних обещаний непросто — только 23% людей выдерживают первую неделю. Я попадала в эту категорию много-много раз! Но каждый день — это новая возможность проявить себя и оставаться преданным делу. Чувствую себя сильнее и мотивированнее с наступлением февраля — давайте продолжать! Сильное тело — крепкий разум!» — написала Иванка.
В конце января Иванка Трамп появилась на торжественном ужине в Национальном музее строительства в Вашингтоне. Для мероприятия дочь президента США выбрала наряд люксового бренда Oscar de la Renta. Бизнесвумен надела макси-платье с открытыми плечами, расшитое кристаллами и жемчугом. Она дополнила образ накидкой в тон.
Дом моды выложил в Instagram кадры, на которых был запечатлен процесс изготовления вечернего наряда. Интернет-пользователи раскритиковали бренд за сотрудничество с дочерью Трампа.