Люди штурмом берут офис на Гагарина: сотни калининградцев не могут оплатить проезд в транспорте из-за проблем с «Волной Балтики»

«Я уже семьсот рублей заплатила за проездной, пока сюда ехала — отдала ещё тридцать семь! Мы тут все стоим, нам по семьдесят пять — восемьдесят лет, нас около тысячи собралось. И каждый в такой ситуации!» — отметила калининградка Вера Семёновна.