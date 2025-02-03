Люди штурмом берут офис на Гагарина: сотни калининградцев не могут оплатить проезд в транспорте из-за проблем с «Волной Балтики»

В Калининграде сотни человек не могут оплатить проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах из-за проблем с транспортной картой «Волна Балтики». Об этом «Клопс» рассказали пассажиры.
Сложности возникли у льготников. Когда люди прикладывают пластик к валидаторам, на табло высвечивается информация: ваша карта просрочена.
«У меня всё пополнено, чек о пополнении есть. 1 февраля карта обслуживалась, а сегодня уже нет. Что за безобразие!.. Как пользоваться общественным транспортом?» — возмущается читательница Татьяна.
«Пенсионерам заблокировали проездные карты, никаких предупреждений не было. Это просто беспредел, — поддерживает её другая калининградка, Лариса. — Люди купили проездные, а теперь снова вынуждены платить деньги!».
Пострадавших уже очень много. «Тех, кто оказался со вчерашнего дня с просроченными картами, — много. У кого-то карта работает, а у кого-то просрочена. Пока ехала с Балтрайона до центра, человек пятнадцать в автобусе увидела», — говорит калининградка Марина.
Попытки дозвониться в городской центр организации движения и пассажирских перевозок ни к чему не привели: телефоны недоступны, а на сайте и социальных сетях (что уже, к сожалению, привычно для этой организации), никакой информации нет.
По сообщениям читателей, возле офиса центра на Гагарина утром в понедельник собралось порядка тысячи человек. Многие не уверены, что смогут решить проблему, но уезжать не намерены, пока работу транспортных карт не восстановят.
«Я уже семьсот рублей заплатила за проездной, пока сюда ехала — отдала ещё тридцать семь! Мы тут все стоим, нам по семьдесят пять — восемьдесят лет, нас около тысячи собралось. И каждый в такой ситуации!» — отметила калининградка Вера Семёновна.
«Очередь огромная, работают только три оператора. Люди в возрасте стоят на улице, а периодически снег на голову сыпет», — пишет читатель Любовь.
У калининградцев регулярно возникают сложности с оплатой транспортных карт. Последний массовый отказ при оплате возник в прошлом году у школьников. Тогда это объяснили тем, что закончился срок действия «Волны Балтики». При этом на самом пластике период работы не указывается.