COVID-19 заразились почти три сотни жителей Башкирии

Сегодня, 3 февраля, в Башкирии на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения республики Роберт Иштуков доложил о ситуации с коронавирусом в регионе.
Согласно данным чиновника, за минувшие 24 часа в Башкирии зафиксировали 34 больных COVID-19, за неделю — 291. Таким образом, с 2020 года в республике носителями инфекциями стали 432 803 человека. В настоящее время борются с ковидом дома 568 граждан, 67 — проходит лечение в больницах.
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