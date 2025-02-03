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Пассажира сняли с рейса Пхукет — Хабаровск за буйное поведение

Мужчину встретили полицейские.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Хабаровска полицейские сняли с рейса 55-летнего пассажира, прилетевшего из Пхукета. Мужчина был пьян, громко ругался и мешал другим пассажирам. Его передали транспортным полицейским. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации УТ МВД России по ДФО, на мужчину составлены административные протоколы за хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом виде. Он отправлен в камеру до вытрезвления.

За неделю на транспорте Дальнего Востока выявили 900 нарушений, из них 145 — за употребление алкоголя. Полицейские призывают соблюдать порядок в общественных местах.