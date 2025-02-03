На 86-м году скончалась доцент воронежского вуза

Анастасия Лапотько окончила филфак ВГУ в 1962 году. Работала учителем русского языка и литературы в школе, корректором в издательстве ВГУ, училась в аспирантуре. В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию и начала преподавать на кафедре русского-славянского языкознания. С 1984 по 1988 год Анастасия Лапотько была заместителем декана филологического факультета. Анастасия Гавриловна стояла у истоков преподавания риторики, сформировала концепцию курса «Литературный редактор и корректор».