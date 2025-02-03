На 86-м году скончалась доцент воронежского вуза

На 86-м году жизни не стало доцента кафедры общего языкознания и стилистики филфака ВГУ Анастасии Лапотько. Об этом сообщили в соцсетях факультета.
— Ушел из жизни глубоко интеллигентный человек, истинный филолог, талантливый педагог и ученый, — так отреагировали на смерть Анастасии Гавриловны коллеги.
Анастасия Лапотько окончила филфак ВГУ в 1962 году. Работала учителем русского языка и литературы в школе, корректором в издательстве ВГУ, училась в аспирантуре. В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию и начала преподавать на кафедре русского-славянского языкознания. С 1984 по 1988 год Анастасия Лапотько была заместителем декана филологического факультета. Анастасия Гавриловна стояла у истоков преподавания риторики, сформировала концепцию курса «Литературный редактор и корректор».
Прощание с Анастасией Гавриловной состоится 4 февраля в 11:00 в храме Петра и Павла в Масловке (улица 206 Стрелковой Дивизии, 308в).