В Ростовской области нашли биологическое оружие массового поражения для муравьев

В Ростовской области открыли настоящее оружие массового поражения для муравьев. Угрозой оказались мухи-паразиты, рассказали в пресс-службе Южного федерального университета.
Речь идет о мухах-горбатках, именно этот вид теперь рассматривают как возможное биологическое подспорье в борьбе с насекомыми, наносящими ущерб экосистемам и сельскому хозяйству.
— Открытие произошло случайно во время сбора муравьев в окрестностях Ростова-на-Дону. Часть оказалась заражена неизвестными паразитами. После инкубации личинок появились мухи-горбатки Microselia rossica (Phoridae). Это первая регистрация паразитизма на рабочих муравьях в России, — сообщили в ЮФУ.
Ученые отмечают, что в США уже используют мух-горбаток для борьбы с огненным муравьем Solenopsis invicta. Донские паразитоидные виды тоже могут быть эффективны, но для этого требуются дополнительные исследования.