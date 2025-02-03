В феврале горвласти намерены открыть шесть платных муниципальных парковок

Напомним, что в начале ноября на двух муниципальных парковках Калининграда цены были снижены на 20 рублей. Теперь оставить свой легковой автомобиль там можно за 50 рублей в час (тарификация поминутная). В мэрии отмечали, что право пересматривать время от времени ценовую политику было прописано в решении Горсовета. В планах городских властей добиться 70% средней заполняемости муниципальных паркингов.