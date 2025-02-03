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Режим повышенной готовности введен в ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области подписал распоряжение о том, что с 1 февраля 2025 года вводится режим повышенной готовности к паводковому периоду территориальной подсистемы гражданской защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сейчас в Ричмонде: +13° 7 м/с 72% 756 мм рт. ст. +9°
Источник: gov.kz

Как сообщается на официальном сайте ведомства, за водоемами ведется мониторинг. На данный момент местными исполнительными органами вывезено более 156 тысяч кубических метров снега.

«На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2511 человек личного состава, 242 мотопомпы, 46 плавательных средств спасателей и местных исполнительных органов, а также более 800 единиц техники. Заготовлено 64 тысячи штук мешкотары, 9323 тонны инертных материалов и более 263 тонн ГСМ», — рассказали в ДЧС ВКО.

В ведомстве порекомендовали жителям уже сейчас подготовиться к весеннему периоду:

  • очистить дворовую территорию от снега, арыки и канавы — от наледи, это обеспечит отвод талой воды;
  • по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки.

При чрезвычайной ситуации сразу же нужно сообщать по телефону 112.

МЧС