Режим повышенной готовности введен в ВКО

«На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2511 человек личного состава, 242 мотопомпы, 46 плавательных средств спасателей и местных исполнительных органов, а также более 800 единиц техники. Заготовлено 64 тысячи штук мешкотары, 9323 тонны инертных материалов и более 263 тонн ГСМ», — рассказали в ДЧС ВКО.