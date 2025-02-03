Режим повышенной готовности введен в ВКО

Как сообщается на официальном сайте ведомства, за водоемами ведется мониторинг. На данный момент местными исполнительными органами вывезено более 156 тысяч кубических метров снега.
«На период угрозы паводка для оперативного реагирования в области наготове группировка сил и средств в количестве 2511 человек личного состава, 242 мотопомпы, 46 плавательных средств спасателей и местных исполнительных органов, а также более 800 единиц техники. Заготовлено 64 тысячи штук мешкотары, 9323 тонны инертных материалов и более 263 тонн ГСМ», — рассказали в ДЧС ВКО.
В ведомстве порекомендовали жителям уже сейчас подготовиться к весеннему периоду:
- очистить дворовую территорию от снега, арыки и канавы — от наледи, это обеспечит отвод талой воды;
- по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки.
При чрезвычайной ситуации сразу же нужно сообщать по телефону 112.