40 экс-мигрантов поставили на учет в Воронеже

В военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону уточнили, что выездные инспекции проводили с 23 января по 3 февраля. В итоге на учет поставили 40 человек, все они бывшие иностранцы, получившие российское гражданство. По какой-то причине мужчины не встали на воинский учет. Экс-мигрантов, пренебрегших законодательством, направили в военные комиссариаты. А шесть иностранцев, выявленных в ходе рейда, в итоге заключили контракты с Минобороны. Подобные рейды намерены продолжать и впредь.