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40 экс-мигрантов поставили на учет в Воронеже

Новый рейды по выявлению бывших иностранцев, не вставших на воинский учет, а также по обнаружению незаконных мигрантов прошли в регионе.

В военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону уточнили, что выездные инспекции проводили с 23 января по 3 февраля. В итоге на учет поставили 40 человек, все они бывшие иностранцы, получившие российское гражданство. По какой-то причине мужчины не встали на воинский учет. Экс-мигрантов, пренебрегших законодательством, направили в военные комиссариаты. А шесть иностранцев, выявленных в ходе рейда, в итоге заключили контракты с Минобороны. Подобные рейды намерены продолжать и впредь.

Напомним, что в данный момент в Воронежской области также регулярно проводятся рейды по выявлению таксистов-нелегалов. По данным автоинспекции, такие водители довольно часто нарушают ПДД.