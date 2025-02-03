Аэродрому Куралово под Казанью суд запретил проводить авиаэкскурсии

В аэродроме Куралово под Казанью запретили проводить авиаэкскурсии. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Как выяснилось, платные полеты проводились в отсутствие сертификатов эксплуатанта на осуществление коммерческих экскурсий. В связи с этим Авиастроительный районный суд Казани наложил запрет на подобную деятельность до получения необходимых документов.
Как пояснили специалисты, такие нарушения создавали угрозу безопасности полетов, могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, причинение вреда жизни и здоровью граждан.
Напомним, 3 февраля в аэропортах Казани и Нижнекамск в 7.00 сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани работают в штатном режиме.