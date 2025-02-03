«Тренер не проверил, закреплены ли металлические ворота». 11-летний мальчик тяжело трамвирован из-за падения на него футбольных ворот в спортшколе Ошмян

Ошмянские следователи расследуют обстоятельства травмирования 11-летнего ребенка футбольными воротами, сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
Несчастный случай произошел днем 21 января на стадионе спортивной школы в Ошмянах. Во время тренировки на школьника упали футбольные ворота. Сообщается, что стадионе использовались переносные металлические ворота, однако их должным образом не закрепили. В итоге, когда мальчик повис на передней перекладине ворот, они пошатнулись и упали на него.
В СК подчеркнули, что согласно нормативным актам проверять исправность инвентаря, готовность площадки для тренировки лежит на тренере, как и инструктаж перед занятиями.
Однако в тот день 47-летний тренер перед началом тренировки не проверил, чтобы спортоборудование было надежно закреплено и правильно установлено. В отношении преподавателя возбудили уголовное дело за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст. 165 Уголовного кодекса Беларуси).
Получивший во время тренировки по футболу травмы мальчик после тяжелых травм все еще продолжает лечение в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Идет следствие.
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