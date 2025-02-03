«Тренер не проверил, закреплены ли металлические ворота». 11-летний мальчик тяжело трамвирован из-за падения на него футбольных ворот в спортшколе Ошмян

Несчастный случай произошел днем 21 января на стадионе спортивной школы в Ошмянах. Во время тренировки на школьника упали футбольные ворота. Сообщается, что стадионе использовались переносные металлические ворота, однако их должным образом не закрепили. В итоге, когда мальчик повис на передней перекладине ворот, они пошатнулись и упали на него.