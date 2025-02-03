Специалист в сфере оценки соответствия назвал плюсы работы испытателем товаров

Во-первых, он всегда будет при работе: таких специалистов на всю Россию около 2 тыс. человек. Их не хватает всегда и всем, а иногда (как сейчас) на рынке оценки соответствия случаются дисквалификации со стороны Росаккредитации и дефицит дополнительно усиливается. Ваш ребенок, которого вы берегли как зеницу ока, станет тем самым золотником — крошечной гирькой, — которая мала, да дорога. Не он будет бегать за работодателем, а работодатель за ним — чем не мечта работника?