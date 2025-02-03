Родня погибшего красноармейца смогла прочесть письмо от него только спустя 83 года

Письмо погибшего солдата из Башкирии дошло до родни спустя 83 года. Историю об этом рассказал телеканал БСТ.
20-летний Салихьян Кайбышев 19 марта 1942 года в перерывах между боями написал на татарском языке письмо своей матери. В нем он рассказал о своем быте, спрашивал, как поживают члены семьи, и признался, что очень скучает по дому.
Через три дня молодого человека не стало. Семье пришла похоронка, а еще через полгода — это самое письмо. И тогда в сердце мамы солдата закралась надежда, она до последнего верила, что сын еще жив.
Десятки лет родня никак не могла отыскать захоронение Салихьяна. Но письмо, найденное племянницей солдата Мунира Байгильдина, помогло определить, где именно нужно искать, ведь в нем молодой человек упомяну местоположение его подразделения.
В итоге место захоронения обнаружили в Тверской области. В братской могиле похоронены 388 бойцов, среди которых и 20-летний парень из Башкирии Салихьян Кайбышев.
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