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В мэрии сообщили, когда вернут троллейбусы до микрорайона Космодемьянского

Для этого нужно обновить подвижной состав.

Источник: РИА "Новости"

Возобновление троллейбусного сообщения с микрорайоном Космодемьянского в Калининграде возможно только после приобретения дополнительных троллейбусов на автономном ходу. Об этом «Клопс» сообщили в администрации Калининграда в ответ на официальный запрос.

«Рассмотрение вопроса о продлении одного из троллейбусных маршрутов по проспекту Победы до микрорайона А. Космодемьянского возможно только после обновления подвижного состава на троллейбусы с автономным ходом. Приобретённые троллейбусы в 2024 г. с автономным ходом запущены на троллейбусный маршрут № 2 с его последующим изменением в направлении кардиоцентра (онкоцентра)», — говорится в письме за подписью председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антона Романова.