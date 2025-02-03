В мэрии сообщили, когда вернут троллейбусы до микрорайона Космодемьянского

«Рассмотрение вопроса о продлении одного из троллейбусных маршрутов по проспекту Победы до микрорайона А. Космодемьянского возможно только после обновления подвижного состава на троллейбусы с автономным ходом. Приобретённые троллейбусы в 2024 г. с автономным ходом запущены на троллейбусный маршрут № 2 с его последующим изменением в направлении кардиоцентра (онкоцентра)», — говорится в письме за подписью председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры горадминистрации Антона Романова.