Власти прокомментировали следствие в отношении главы минфина Ростовской области

Власти Ростовской области оказывают содействие следствию в отношении заместителя губернатора — министра финансов региона Лилии Федотовой. Комментарий по ситуации 3 февраля предоставил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.
— Сегодня правоохранительными органами была задержана заместитель губернатора — министр финансов Ростовской области Лилия Федотова. Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию, — сообщил Сергей Тюрин.
Ранее в СК России рассказали, что главу донского минфина подозревают в «превышении полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Предварительно, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.
Напомним, Лилия Федотова занимает пост заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области с сентября 2011 года. С сентября 2010 года чиновник была первым заместителем министра финансов региона. Еще раньше Лилия Федотова работала в администрации Ленинского муниципального района Московской области, а также в инспекции Министерства России по налогам и сборам города Видное Московской области.