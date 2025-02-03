Власти прокомментировали следствие в отношении главы минфина Ростовской области

Напомним, Лилия Федотова занимает пост заместителя губернатора — министра финансов Ростовской области с сентября 2011 года. С сентября 2010 года чиновник была первым заместителем министра финансов региона. Еще раньше Лилия Федотова работала в администрации Ленинского муниципального района Московской области, а также в инспекции Министерства России по налогам и сборам города Видное Московской области.