Только за ночь — 5 см снега. Погода резко вернула дорожников Петербурга в зимний режим

За воскресенье, 2 февраля, с петербургских улиц на пункты утилизации вывезли почти 1 800 кубометров снега, рассказали 3 февраля в пресс-службе комитета по благоустройству. Только за минувшую ночь в городе выпало еще более 5 см снега. «Основные массы снега были оперативно сдвинуты с ключевых магистралей», — сообщили в комитете.
Еще в начале минувшей недели воздух в Петербурге прогревался до +6 градусов и более, а ливни приносили порой около 10 мм осадков в сутки. Дорожники даже точечно использовали при уборке воду, например, помыли 135 остановочных павильонов. Однако в выходные февраль взял свое.
Перед выходными, при переходе температуры с «плюса» на «минус», дорожники превентивно обработали противогололедными материалами опасные отрезки дорог. Затем в дело пошла снегоуборочная техника. Сегодня петербургские улицы убирают 803 машины и 1 137 дворников. Дежурная служба комитета круглосуточно принимает заявки по телефону: 314−60−13. А номера «горячих линий» дорожных предприятий опубликованы на сайте ведомства.
В понедельник, 3 февраля, в Петербурге ожидают облачную погоду и небольшой снег. Температура опустится до −4…-6 градусов. Неделю обещают зимней.