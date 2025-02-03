Только за ночь — 5 см снега. Погода резко вернула дорожников Петербурга в зимний режим

За воскресенье, 2 февраля, с петербургских улиц на пункты утилизации вывезли почти 1 800 кубометров снега, рассказали 3 февраля в пресс-службе комитета по благоустройству. Только за минувшую ночь в городе выпало еще более 5 см снега. «Основные массы снега были оперативно сдвинуты с ключевых магистралей», — сообщили в комитете.