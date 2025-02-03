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Сильные снегопады и ветер обрушатся на Крым

Ночью 4 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия.

Сейчас в Ричмонде: +13° 7 м/с 72% 756 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Крыму на 3 и 4 февраля объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым, резкое ухудшение погодных условий ожидается 3 февраля во второй половине дня.

На полуостров движется холодный фронтальный раздел, который принесет с собой дождь, переходящий в мокрый снег. Сильные осадки в виде мокрого снега и гололедица будут наблюдаться до утра вторника, 4 февраля.

Днем температура воздуха будет варьироваться от +2 до +7 градусов, а к вечеру может опуститься до −3 градусов. Также ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, особенно на территории Южной и Восточной областей, а также в горно-лесной местности.