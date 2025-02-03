Разработана технология бесхимического разделения песка и мазута

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Технологию бесхимического разделения песка от мазута с возможностью дальнейшего использования обоих частей разработали ученые Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) для решения проблемы загрязнения после ЧП с танкерами у Керченского пролива. Разработку презентовал депутату Госдумы от Краснодарского края Дмитрию Гусеву завкафедрой технологий нефти КубГТУ Юрий Ясьян.
В понедельник депутат от Краснодарского края, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев провел в Краснодаре брифинг на тему «Внедрение новых технологий борьбы с загрязнением нефтепродуктами», в рамках которого состоялась встреча с учеными, а также волонтерами, принимавшими участие в ликвидации последствий ЧП с танкерами.
«Эта комплексная технология, которая нами предложена, не содержит ни одного химического процесса — все процессы физические. Нет никаких вредных образующихся веществ — мы используем классические технологии, которые связаны с переработкой. Получаем одновременно и мазут и песок, которые можно дальше использовать», — рассказал Ясьян.
Разработанная технология очистки песка, содержащего 40−50% примесей, то есть сильно замазученного, включает три стадии, отметил завкафедрой технологий нефти КубГТУ. Первая — это отмывка мазута от песка с помощью бензиновой фракции, при которой песок оседает вниз, смесь бензина и мазутной фракции выделяется, получается чистый мазут, который в дальнейшем подлежит использованию. На второй стадии происходит отпаривание песка горячей водой, за счет чего отмываются легкие фракции мазута. На третьей стадии проводится выбивание мазута из пор при помощи ультразвуковой установки, что необходимо для устранения запаха мазута при возможном нагревании песка, сообщил ученый.
Гусев сообщил, что данная технология может быть использована не только в условиях данного ЧС, но и в перспективе на нефтеперерабатывающих заводах для очистки отходов производства. «Тот песок, который вывезен с анапских пляжей, при помощи этой технологии можно очищать: лабораторные испытания уже прошли и сейчас идет этап промышленного внедрения — обещают, что в ближайшее время будет создана экономическая модель, уже на связи ученые университета с промышленными предприятиями, которые готовы будут эти установки производить. Результаты лабораторные очень высокие. Эта технология одна из передовых», — сказал Гусев.
Также депутату презентовали метод реагентного капсулирования, при котором токсичная часть загрязненного грунта заключается в оболочку, очищенный песок возможно будет использовать в технических целях. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что треть вывезенного с пляжей загрязненного мазутом после крушения танкеров песка придется утилизировать, остальное можно будет использовать при строительстве дорог.