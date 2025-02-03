Разработана технология бесхимического разделения песка и мазута

Гусев сообщил, что данная технология может быть использована не только в условиях данного ЧС, но и в перспективе на нефтеперерабатывающих заводах для очистки отходов производства. «Тот песок, который вывезен с анапских пляжей, при помощи этой технологии можно очищать: лабораторные испытания уже прошли и сейчас идет этап промышленного внедрения — обещают, что в ближайшее время будет создана экономическая модель, уже на связи ученые университета с промышленными предприятиями, которые готовы будут эти установки производить. Результаты лабораторные очень высокие. Эта технология одна из передовых», — сказал Гусев.