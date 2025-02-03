Белстат назвал число белорусских школьников, дошкольников и студентов

Белстат озвучил общее число учащихся в белорусских школах и вузах, а также в других учреждениях образования.
Так, Национальный статистический комитет сообщил, что на начало 2024 — 2025 учебного года в Беларуси общее среднее образование получали более 1 миллиона 80,4 тысячи школьников, гимназистов и других учащихся. Всего в Беларуси — 2848 учреждений общего среднего образования, в которых работают 102,3 тысячи учителей.
На это же время 47 белорусских вузах было 224,2 тысячи студентов и еще более 10 тысяч магистрантов.
При этом в 162 учреждениях профтехобразования среднее образование получают 67,5 тысячи учащихся. А в 229 учреждениях среднего специального образования — 116,6 тысячи «студентов».
Еще в Белстате рассказали, что в стране работает 3721 учреждение дошкольного образования, куда ходят 338,3 тысячи детсадовцев. С малышами занимаются 55,1 тысячи воспитателей.
Еще правительство анонсировало новые изменения в Трудовом кодексе Беларуси.
Тем временем 11-летний мальчик тяжело трамвирован из-за падения на него футбольных ворот в спортшколе Ошмян: «Тренер не проверил, закреплены ли металлические ворота».