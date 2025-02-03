Белстат назвал число белорусских школьников, дошкольников и студентов

Так, Национальный статистический комитет сообщил, что на начало 2024 — 2025 учебного года в Беларуси общее среднее образование получали более 1 миллиона 80,4 тысячи школьников, гимназистов и других учащихся. Всего в Беларуси — 2848 учреждений общего среднего образования, в которых работают 102,3 тысячи учителей.