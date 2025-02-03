ОНПЗ поддержал интерактивную выставку об известных людях Омска «НЕархивные истории»

Экспозиция состоит из шести тематических блоков, каждый из которых поражает набором уникальных документов и артефактов, многие экспонируются на широкую публику впервые. Материалы для выставки бережно собирались более 30 лет. Архивные фото и видеокадры, личные вещи и истории достижений в разные годы — все это стало частью открывшейся в Омске выставки.