ОНПЗ поддержал интерактивную выставку об известных людях Омска «НЕархивные истории»

В городском музее «Искусство Омска» открылась необычная выставка, посвященная известным омичам. Героями интерактивной экспозиции «НЕархивные истории» стали 17 выдающихся людей Омска разных профессий: писатели, художники, архитекторы, композиторы, дизайнеры. Каждый из них в свое время внес солидный вклад в историю и становление нашего города в самых разных сферах. Многие родились в Омске или прожили солидную часть своей жизни в нашем городе.
Экспозиция состоит из шести тематических блоков, каждый из которых поражает набором уникальных документов и артефактов, многие экспонируются на широкую публику впервые. Материалы для выставки бережно собирались более 30 лет. Архивные фото и видеокадры, личные вещи и истории достижений в разные годы — все это стало частью открывшейся в Омске выставки.
Проект реализован при грантовой поддержке Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Экспозицию уже посетили более 3000 человек.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что выставка раскрывает не только личные и профессиональные качества выдающихся омичей, но и показывает историю самого города.
«Выставка музея “Искусство Омска” объединяет артефакты, которые раскрывают не только личные и профессиональные качества известных омичей, но и историю самого города. Главная цель экспозиции созвучна с ключевой задачей грантового конкурса — показать на реальных примерах, что найти свое призвание можно, не покидая пределы родного города», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Программа «Родные города» ежегодно поддерживает социальные инициативы в регионах присутствия «Газпром нефти». Всего с 2013 года финансовую поддержку получили около 1200 проектов в сферах образования, спорта, культуры и экологии. Основной критерий для выбора проектов, которые получают поддержку компании «Газпром нефть» — польза для региона и людей.
«Омский НПЗ ежегодно реализует собственные проекты и помогает реализации социальных инициатив омичей. Выставка “НЕархивные истории” — кропотливая работа сотрудников музея “Искусство Омска”, объединившая в себе сотни артефактов, которые бережно собирались специалистами в течение тридцати лет. Спасибо ОНПЗ, что поддержали проект и теперь у омичей и гостей города есть возможность посетить выставку бесплатно», — сказал директор департамента культуры Администрации города Омска Олег Федоренко.
Работа экспозиции продлится до конца года. Вход бесплатный.