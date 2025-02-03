Торги по продаже Дома быта в Иркутске не состоялись из-за отсутствия участников

В Иркутске вновь не нашли нового владельца для знаменитого Дома быта или Дома бытовых услуг. Здание находится в центре города, по улице Урицкого. Общая площадь 83-х помещений достигает 4,8 тысяч кв.м. Места общего пользования занимают 1,4 тысячи «квадрата», площадь подвала — 1,13 тысячи кв.м.
Объект 1975 года постройки предлагали приобрести за 227,4 млн рублей. Но безуспешно. Не помог даже дисконт в 47 млн рублей. На торги никто не подался.
Напомним, эксплуатация здания запрещена с 2016 года из-за аварийного состояния. Выявлены нарушения пожарной безопасности, неисправными оказались крыша, канализация и конструкция здания. Ранее Дом быта планировалось отремонтировать, но не удалось найти инвесторов.
Напомним, небольшой снег выпадет в областном центре и в ночь на вторник. Вероятность осадков, по данным Гидрометцентра России, 88%. При этом в ночное время температура воздуха окажется чуть выше, чем утром в понедельник — ожидается до −24 градусов.