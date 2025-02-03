Черным по белому. Как в Севастополе будут чистить «дикие» пляжи от мазута

Не поднимешь, не откатишь.
Все последние дни в Севастополе шла очистка пляжей в черте города. В воскресенье с пляжей Балаклавы и мыса Айя вывезли 19,85 тонны загрязненного грунта.
На минувших выходных севастопольские волонтеры заглянули на один из диких пляжей вблизи мыса Фиолент. И там… грустно. В наличии мазутные выбросы неясной давности, но что с ними делать — большой вопрос. Потому, что здесь не песок, не мелкая или средняя галька, а огромные валуны. Волны донесли мазут сюда, испачкав камни и залив пространства между ними. И это место — одно из тех, куда добраться можно только по морю.
Ворочать глыбы невозможно, технике — не развернуться. Про испачканные камни на одном из заседаний правительства Севастополя речь уже шла. Озвучила проблему глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова: вроде бы очевидный вариант — отмывать вручную, но пока нет понимания, какие средства использовать. Так что, придется пробовать разные, выбирать наиболее эффективные и менее опасные для природы.
Звучало предложение предать мазутные пятна огню: в теории, нефтепродукты должны выгореть полностью. И тут тоже следует выбирать между экологической безопасностью и эффективностью метода.
Каждый день в Севастополе осматривают береговую линию от Ласпи до Андреевки — все 165 километров. Если новые выбросы зафиксированы, наблюдатели сообщают в оперативный штаб. Оттуда направляют на место волонтеров, сотрудников городских служб и МЧС — и проводят уборку.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, мешки с загрязненным грунтом пока вывозят на полигон в Первомайской балке, а затем их оформят как отходы, передаваемые для утилизации дорожникам. Его можно использовать при производстве асфальта. На площадке уже накопилось достаточно материала для того, чтобы начинать утилизацию.
От сита до «химии».
А тем временем по обе стороны Керченского пролива идет «мозговой штурм» по нескольким направлением. Предлагаются и тут же испытываются самые разные способы очистки грунта. Наверняка их эффективность будет иной для разных условий.
Применять предлагают сети, которые в Крыму полезность доказали и… стали еще одной угрозой для морских обитателей. Если во время шторма расстеленную на берегу сеть уносит в море, в них могут запутаться дельфины и морские птицы.
Применять предлагается также сита, вибрационные установки, химические составы, сорбенты, биопрепараты с бактериями, перерабатывающими нефть.
Тем временем в Севастопольском государственном университете (СевГУ) собрали аппарат «Херсонес», который может использоваться для обследования объектов под водой: компактный, легкий, маневренный. С его помощью можно осмотреть части танкеров, которые пока еще находятся на дне. У аппарата 3D зрение — техническое, конечно.
Директор Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех» Алексей Чуклин сообщил, что аппарат не просто «осматривает» заданные оператором позиции. Он еще точно вычисляет расстояние до объекта, оценивает параметры участков, которые требуется осмотреть. В будущем, отметили в пресс-службе СевГУ, «Херсонес» могут применять для подробного осмотра скоплений мазута и фрагментов корпуса танкера.
«Россия столкнулась с чрезвычайной ситуацией в Черном море, мы апробируем разработку в реальных условиях: там, где тяжело и опасно работать для специалистов-водолазов, но высокую эффективность может показать аппаратный контроль», — пояснил ректор СевГУ Владимир Нечаев.
Тем временем большая работа идет в Федеральном исследовательском центре «Институт биологии южных морей им. Ковалевского» РАН (ФИЦ ИнБЮМ). После катастрофы в Керченском проливе ученые уже трижды выезжали в экспедиции на побережье Крыма и Краснодарского края. В конце января они трудились на 16 станциях, в числе которых — пляжи Крыма и Тамани, акватория у крепости Ени-Кале в Керченском проливе, участки побережья, где ранее были выбросы мазута.
Как сообщила руководитель лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ Елена Тихонова, ученые будут сравнивать пробы воды и прибрежных наносов с более ранними.
«Это важно для понимания, как меняются параметры концентрации загрязнителей в различных компонентах экосистемы в зависимости от прошедшего с момента аварии периода и погодных условий», — пояснила она.
Пока, считает Елена Тихонова, еще рано говорить о последствиях. Мазут еще в море: на дне, в толще воды, на берегу. И, что немаловажно — внутри емкостей затонувших танкеров. Да, частично опасность новых разливов предотвращена после откачки нефтепродуктов из оставшейся на плаву кормы «Волгонефть-239». Но на дне остаются его носовая часть и разломившийся пополам танкер «Волгонефть-212».