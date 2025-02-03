Черным по белому. Как в Севастополе будут чистить «дикие» пляжи от мазута

На минувших выходных севастопольские волонтеры заглянули на один из диких пляжей вблизи мыса Фиолент. И там… грустно. В наличии мазутные выбросы неясной давности, но что с ними делать — большой вопрос. Потому, что здесь не песок, не мелкая или средняя галька, а огромные валуны. Волны донесли мазут сюда, испачкав камни и залив пространства между ними. И это место — одно из тех, куда добраться можно только по морю.