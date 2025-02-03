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Дома и на рабочем месте министра финансов Ростовской области проводятся обыски

Стало известно об обысках у министра финансов Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области следователи начали обыски дома и на рабочем месте заместителя губернатора — министра финансов региона Лилии Федотовой. Об этом 3 февраля сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Утром — дома, потом на работу поехали, — сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, главу донского минфина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.

Ранее следствие в отношении заместителя губернатора — министра финансов региона прокомментировали в правительстве Ростовской области.