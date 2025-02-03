В Воронеже открыта обновленная Специальная городская библиотека искусств имени А. С. Пушкина

Библиотека претерпела значительные изменения — она стала современной, удобной и привлекательной как для детей, так и для взрослых. В ходе капитального ремонта, проведённого в рамках областной программы, были установлены новые окна, обновлён фасад здания, а также полностью отреставрированы внутренние помещения и инженерные системы. Кроме того, закуплена новая мебель, стеллажи и кресла для зрительного зала на 86 мест. Теперь в библиотеке работают собственная фотолаборатория и студия звукозаписи.