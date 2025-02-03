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В Воронеже открыта обновленная Специальная городская библиотека искусств имени А. С. Пушкина

Министр культуры Воронежской области Мария Мазур посетила торжественное открытие обновлённой Специальной городской библиотеки искусств имени А. С. Пушкина.

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На реконструкцию и оборудование учреждения из регионального и муниципального бюджетов было направлено около 40 миллионов рублей.

Библиотека претерпела значительные изменения — она стала современной, удобной и привлекательной как для детей, так и для взрослых. В ходе капитального ремонта, проведённого в рамках областной программы, были установлены новые окна, обновлён фасад здания, а также полностью отреставрированы внутренние помещения и инженерные системы. Кроме того, закуплена новая мебель, стеллажи и кресла для зрительного зала на 86 мест. Теперь в библиотеке работают собственная фотолаборатория и студия звукозаписи.

Городская библиотека искусств имени А. С. Пушкина открылась 1 февраля 1959 года. Сегодня её фонды насчитывают более 150 тысяч единиц хранения, включая нотные издания, литературу по искусству и аудиоматериалы. Особая гордость библиотеки — редкие грампластинки конца XIX — начала XX веков с голосовыми записями таких выдающихся личностей, как Сергей Есенин, Лев Толстой и другие писатели, поэты и военные деятели.

Хотя изначально библиотека создавалась для профессионалов и студентов специализированных учебных заведений, благодаря уникальным фондам и образовательным программам она привлекла широкий круг поклонников искусства разных возрастов.

Мария Мазур обратилась ко всем участникам мероприятия: «Лично для меня сегодняшний день — настоящий праздник. Во времена моего обучения в музыкальном колледже и институте искусств эта библиотека была моим вторым домом. Я хочу выразить глубокую благодарность губернатору Воронежской области Александру Викторовичу Гусеву за поддержку данного проекта. Мы смогли создать здесь уютную атмосферу, которая вдохновит сотрудников на дальнейшую творческую работу во имя искусства!».

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