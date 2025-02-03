«Очередь в сотни метров, ожидающим принесли чай»: что происходит на Гагарина, где сотни калининградцев пытаются обновить транспортные карты

Люди уверяют, что никакой информации о том, что истекает срок действия карты, не получали. «Я продлевала в киосках, там ничего про это не говорили. На самих картах тоже никакой информации. Говорят, что на сайте надо было смотреть», — возмущается читательница Нелли.