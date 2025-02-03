«Очередь в сотни метров, ожидающим принесли чай»: что происходит на Гагарина, где сотни калининградцев пытаются обновить транспортные карты

В Калининграде очередь за продлением льготных транспортных карт «Волна Балтики» растянулась на несколько сот метров. Что происходит в толчее и как планируют решать проблему власти, читайте в материале «Клопс».
Для переооформления пластика стоят сотни людей. По подсчётам ожидающих, вдоль Гагарина растянулся хвост длиной от пятисот до тысячи человек. И люди продолжают прибывать.
«Пенсионеры с клюшками стоят в два-три ряда. Многие уже торчат здесь больше часа. Я приехала рано, было небольшая толпа на входе, сейчас людей больше. Внутри — ещё человек двадцать», — рассказывает читательница Любовь.
Люди уверяют, что никакой информации о том, что истекает срок действия карты, не получали. «Я продлевала в киосках, там ничего про это не говорили. На самих картах тоже никакой информации. Говорят, что на сайте надо было смотреть», — возмущается читательница Нелли.
Работники центра организации движения стали разносить людям, томящимся в очереди, горячий чай. Возможно, здесь даже увеличат штат сотрудников, которые переоформляют документы, рассказали «Клопс» в администрации города.
По словам Нелли, после того как заблокировались карты, частные перевозчики вообще отказываются везти людей без оплаты. В «Калининград-ГорТрансе» нашли компромисс: пассажиру разрешают ехать, если он может показать чек о продлении проездного на февраль.
Чтобы вновь активировать карту, нужно предъявить паспорт с регистрацией и документ, дающий право на льготу. «Офис организатора перевозок работает без перерыва на обед до 20 часов», — пояснили «Клопс» в администрации.
Также в мэрии уверяют, что за три месяца до окончания срока действия льготной карты в билетах печатается строчка: «Карта действует до хх.хх.хххх». Срок действия электронного проездного составляет 5 лет.
В Калининграде сотни человек не могут оплатить проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах из-за проблем с транспортной картой «Волна Балтики». Сложности возникли у льготников. Когда люди прикладывают пластик к валидатору, на табло высвечивается сообщение, что карта просрочена.