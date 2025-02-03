Старый Крым газифицировали на 91%

К настоящему времени газификация Старого Крыма выполнена на 91%. Об этом сообщает «Крым 24».
Глава администрации Григорий Балабанов отметил, что сейчас ведется догазификация.
«Заявлений не так уж много, в переделах 3−5 штук поступает ежегодно от людей, которые свои дома достраивают и вводят в эксплуатацию», — рассказали градоначальник.
По его словам, в многоэтажках провели индивидуальную газификацию. Как пояснил руководитель администрации, теперь люди всегда могут регулировать отопление и горячую воду по своему усмотрению.