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Старый Крым газифицировали на 91%

Газификацию Старого Крыма выполнили на 91%

Источник: Комсомольская правда

К настоящему времени газификация Старого Крыма выполнена на 91%. Об этом сообщает «Крым 24».

Глава администрации Григорий Балабанов отметил, что сейчас ведется догазификация.

«Заявлений не так уж много, в переделах 3−5 штук поступает ежегодно от людей, которые свои дома достраивают и вводят в эксплуатацию», — рассказали градоначальник.

По его словам, в многоэтажках провели индивидуальную газификацию. Как пояснил руководитель администрации, теперь люди всегда могут регулировать отопление и горячую воду по своему усмотрению.