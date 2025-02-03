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Правительство Беларуси сложило полномочия 3 февраля перед избранным президентом

Совмин Беларуси сложил полномочия перед Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что белорусское правительство 3 февраля 2025 года сложило свои полномочия перед избранным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Так, в пресс-служба Совмина 3 февраля сообщили о том, что правительство сложило свои полномочия. Для этого премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал соответствующее постановление.

— Правительство, согласно Конституции, сложило полномочия перед вновь избранным президентом, — прокомментировали в пресс-службе Совмина.

Известно, что постановление вступает в силу со дня принятия.

Тем временем ЦИК сообщил, что более 5,1 миллиона белорусов проголосовали за Лукашенко на выборах.

И мы писали еще, что Белстат назвал число белорусских школьников, дошкольников и учащихся.