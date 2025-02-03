Волгоградцам рассказали, как уберечь себя от листериоза

В 2024 году в ходе исследований на территории России было выявлено несколько случаев обнаружения Listeria monocytogenes (листерии) в различном сырье — партиях курятины, свинины, говядины, пресервов, пельменей и шашлыка. Листериоз — очень редкое, но опасное заболевание, природно-очаговое по своей природе. Бактерия Listeria monocytogenes встречается в окружающей среде, в том числе в воде и почве, которая является своего рода резервуаром. А вот источниками заражения выступают, как правило, либо дикие животные (кабаны, лисы, зайцы), либо домашние (овцы, свиньи, крупный рогатый скот, в том числе куры). То есть заражение человека в основном происходит за счет продуктов питания, не прошедших качественную термическую обработку.