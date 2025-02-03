Волгоградцам рассказали, как уберечь себя от листериоза

Чем опасно заражение и как его избежать? Рассказывает доктор биологических наук Наталья Шеина.
Предупрежден — значит вооружен.
В 2024 году в ходе исследований на территории России было выявлено несколько случаев обнаружения Listeria monocytogenes (листерии) в различном сырье — партиях курятины, свинины, говядины, пресервов, пельменей и шашлыка. Листериоз — очень редкое, но опасное заболевание, природно-очаговое по своей природе. Бактерия Listeria monocytogenes встречается в окружающей среде, в том числе в воде и почве, которая является своего рода резервуаром. А вот источниками заражения выступают, как правило, либо дикие животные (кабаны, лисы, зайцы), либо домашние (овцы, свиньи, крупный рогатый скот, в том числе куры). То есть заражение человека в основном происходит за счет продуктов питания, не прошедших качественную термическую обработку.
Также возможен и контактный способ заражения — во время ухода за больными животными. К примеру, в зоне риска находятся доярки. Не исключают специалисты в некоторых случаях и воздушно-полевой способ заражения, когда человек заглатывает зараженную пыль с воздухом. Самый редкий способ заражения — проникновение бактерии листерии от матери к плоду.
Ежегодно в России регистрируется до 40 случаев заражения. Листерии могут находиться в сыром мясе, а также в сыре и сыром молоке, однако погибают при нагреве выше 62 в течение 35−40 минут (отметим, что обязательный этап обработки молока — пастеризация, проводится при более высоких температурах).
«У человека основной путь заражения — через пищу, то есть при использовании продуктов животноводства от больных животных, которые не прошли ветеринарный досмотр, — отмечает Наталья Шеина, доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского Университета Минздрава России. — Также заражение возможно при употреблении плохо промытых овощей, которые могли быть выращены на полях, куда попал навоз животных, инфицированных листериями».
Listeria monocytogenes — это небольшая бактерия, грамположительная, подвижная. Важно, что она не спорообразующая, поэтому при термической обработке быстро разрушается. Функционирует при высокой температуре, 30−32 градуса, но может существовать и при достаточно низкой температуре — 4−5 градуса, что позволяет ей выживать в российских климатических условиях. Впрочем, бактерия распространена широко, ее можно встретить во всех странах умеренных широт.
Опасная болезнь.
Листериоз — полиморфное, серьезное заболевание. При инфицировании под удар попадают многие органы человеческого организма, что может привести к тяжелым последствиям. Симптомы заболевания включают в себя рвоту, боль в мышцах, высокую температуру, желтуху. Особенно опасно заражение во время беременности, заболевание может стать причиной преждевременных родов, выкидыша, сепсиса, менингита, пневмонии у плода.
«Если бактерия проникает через слизистые оболочки, то происходит фиксация листерии на самих эпителиальных клетках. Если через респираторный путь заражения, при дыхании — то она фиксируется в лимфатических узлах и затем распространяется, через легкие попадая в печень, селезенку, почки, надпочечники. Так она поражает все органы, главным образом центральную нервную систему, — отметила эксперт. — Есть данные, что она может вызывать такие серьезные заболевания, как сепсис, энцефалит, может даже привести к летальному исходу. Конечно, это крайние варианты».
Специалисты подчеркивают: в профилактике важны несколько этапов. Первый из них — правильная заготовка мяса. Второй этап — соблюдение сроков хранения в магазинах. Покупателям всегда нужно обращать на это внимание. Третий этап — тщательная термическая обработка, которую листерия не выдерживает. Поэтому так важно длительно тушить или варить мясные продукты. И последнее — это хранение продукта в условиях пониженной температуры, то есть в холодильнике, чтобы единичные оставшиеся бактерии не смогли размножаться.