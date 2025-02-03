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Белоруска Соболенко обошла Шарапову по количеству недель во главе рейтинга WTA

Арина Соболенко обошла Марию Шарапову по количеству недель во главе рейтинга.
Источник: Комсомольская правда

3 февраля Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг, во главе которого по-прежнему находится белоруска Арина Соболенко.

Соболенко в общей сложности находится на первой строчке уже 23-ю неделю. Таким образом, она по этому показателю опередила таких звезд мирового тенниса как бельгийка Ким Клейстерс (20) и россиянка Мария Шарапова (21), имеющая, к слову, белорусские корни. Это 18-й результат в истории.

В ближайшее время Соболенко может обойти японку Наоми Осаку (25) и россиянку Динару Сафину (26).

Отметим, что соотечественница Соболенко — белоруска Виктория Азаренко — возглавляла рейтинг 51 неделю. Ну, а рекордсменка по этому показателю — немка Штеффи Граф, которая была на вершине 377 недель.

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