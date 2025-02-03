Белоруска Соболенко обошла Шарапову по количеству недель во главе рейтинга WTA

Соболенко в общей сложности находится на первой строчке уже 23-ю неделю. Таким образом, она по этому показателю опередила таких звезд мирового тенниса как бельгийка Ким Клейстерс (20) и россиянка Мария Шарапова (21), имеющая, к слову, белорусские корни. Это 18-й результат в истории.