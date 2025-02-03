В Краснодаре обнаружили превышение норм содержания токсичных газов в воздухе

Концентрация оксида азота превысила норму на 40% в Фестивальном микрорайоне (ул. Атарбекова). Наибольшее загрязнение выявили в микрорайоне 40 лет Победы (ул. 40-летия Победы), где уровень сероводорода оказался на 12 позиций выше нормы. В Юбилейном микрорайоне (пр. Чекистов) и в районе пересечения улиц Новороссийской и Симферопольской также зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций сероводорода.