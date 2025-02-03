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В Казани забраковали более 500 тонн некачественных продуктов для школьников

Было проведено свыше 221 тысячи анализов.

Источник: Комсомольская правда

Лаборатория департамента продовольствия социального питания забраковала 516 тонн некачественных продуктов для школьников в 2024 году. Всего было проведено свыше 221 тысячи анализов, заявила на деловом понедельнике гендиректор организации Рима Мухамедшина.

Более 1,7 тысячи проверок соблюдения санитарных норм было проведено в детсадах и школах. Помимо этого, в учреждениях проверяют соответствие стандартам организации питания. Для персонала школьных пищеблоков проводится обучение — в этих целях сотрудники совершили свыше 2 тысяч выездов.

Ранее в Татарстане суд запретил выпускать торты марки «Гайлэм» без указания состава.

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