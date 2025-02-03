В Казани забраковали более 500 тонн некачественных продуктов для школьников

Более 1,7 тысячи проверок соблюдения санитарных норм было проведено в детсадах и школах. Помимо этого, в учреждениях проверяют соответствие стандартам организации питания. Для персонала школьных пищеблоков проводится обучение — в этих целях сотрудники совершили свыше 2 тысяч выездов.