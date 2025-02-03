Основания для эвтаназии бездомных животных обсудят в Иркутской области

В Общественной палате Иркутской области проведут обсуждения нового законопроекта об обращении с бездомными животными. Он включает в себя статью, в которой перечислены возможные основания для эвтаназии собак. Документ опубликован на официальном сайте региональной палаты.
Причинами для умерщвления могут быть: непереносимые физические страдания нежизнеспособного животного, неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, признаки болезней, опасных для человека или других животных, либо если животное является переносчиком этих болезней. Также основанием станет нападение собаки на человека и немотивированная агрессия.
Отмечается, что для подобной меры понадобится заключение от специалиста в области ветеринарии.
Также в проекте сказано: «умерщвление животных без владельцев производится не позднее дня, следующего за днем поступления животного в пункт временного содержания или приют».
Напомним, трагическая смерть 10-летнего школьника шокировала жителей Забайкалья 2 февраля. Следователи завели уголовное дело, жители стали искать виноватого, а семья до сих пор не верит в произошедшее. Мама мальчика рассказала КП-Иркутск, как прошел его последний день жизни.