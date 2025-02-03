Основания для эвтаназии бездомных животных обсудят в Иркутской области

Причинами для умерщвления могут быть: непереносимые физические страдания нежизнеспособного животного, неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью, признаки болезней, опасных для человека или других животных, либо если животное является переносчиком этих болезней. Также основанием станет нападение собаки на человека и немотивированная агрессия.