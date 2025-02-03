Отряд воронежских студентов отправился спасать Черное море

В состав отряда вошли 35 волонтеров из различных образовательных организаций Воронежской области. Эти молодые люди будут выполнять функции экоспасателей: их основная задача заключается в сборе песка, загрязненного остатками нефтепродуктов, с береговой линии. Собранный песок поместят в мешки, после чего очистят и используют в строительной и промышленной отраслях. Участников акции обеспечили средствами индивидуальной защиты, а также защитными костюмами и мешками для уборки, которые были закуплены на средства, собранные в рамках Дня ударного труда — ежегодной акции Российских студенческих отрядов.