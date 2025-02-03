Отряд воронежских студентов отправился спасать Черное море

Десант Победы«Сводный студенческий отряд “Буревестник” направился на побережье Черного моря для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов.
Руководитель Воронежского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Денис Сабынин отметил важность данной инициативы:
«Российские студенческие отряды неизменно оказывают поддержку в самых значимых ситуациях. Поэтому и было принято решение создать Сводный студенческий отряд для помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Коллеги из регионов уже приступили к работе. А наши ребята вместе со второй волной участников окажут всеобъемлющую помощь».
В состав отряда вошли 35 волонтеров из различных образовательных организаций Воронежской области. Эти молодые люди будут выполнять функции экоспасателей: их основная задача заключается в сборе песка, загрязненного остатками нефтепродуктов, с береговой линии. Собранный песок поместят в мешки, после чего очистят и используют в строительной и промышленной отраслях. Участников акции обеспечили средствами индивидуальной защиты, а также защитными костюмами и мешками для уборки, которые были закуплены на средства, собранные в рамках Дня ударного труда — ежегодной акции Российских студенческих отрядов.
На торжественном отправлении студентов присутствовал руководитель управления молодёжной политики Воронежской области Сергей Афанасьев. Он подчеркнул, что в Анапе по-прежнему присутствует нехватка смелых молодых людей, которые готовы прийти на помощь, а Воронеж, как город студентов, решил взять на себя эту важную задачу.
В общей сложности в акциях по очистке пляжей Черноморского побережья примут участие около 200 студентов-отрядовцев из разных регионов России.
Российские студенческие отряды представляют собой крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С момента своего основания в 1959 году школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов страны, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие своей страны.